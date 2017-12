Romania a inapoiat Uniunii Europene si Bancii Mondiale 1,26 miliarde de euro, anul acesta In 2017, tara noastra a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale din imprumutul stand-by contractat in 2009.

Suma reprezinta rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit Ministerului Finantelor Publice, citat de Agerpres. Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene: 1,254 miliarde de euro. Varful de plata din acest an a fost consemnat in luna septembrie, cand au fost rambursate peste 1,179 miliarde de euro, atat UE, cat si Bancii Mondiale. Cea mai mare parte a fost... citeste mai mult