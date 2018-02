Romania a imprumutat 2 miliarde de Euro intr-o singura zi Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale intr-o singura zi. Aceasta operatiune a fost facuta in 1 februarie, printr-o emisiune de euroobligatiuni. Imprumutul a fost facut in doua transe.

Prima tranasa, in valoare de 750 milioane de euro cu maturitate de 12 ani, si a doua, in valoare de 1.25 de miliarde de euro cu maturitate de 20 de ani. Aceasta operatiune are un scop precis. Chiar ministrul Finantelor spune ca banii acestia vor fi folositi pentru "finantarea deficitului bugetar".... citeste mai mult