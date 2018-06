Romania a imprumutat 1,2 miliarde de dolari de pe pietele internationale Ministerul Finantelor Publice a realizat, pe 7 iunie 2018, prima operatiune de rascumparare anticipata si de preschimbare partiala a unei serii de euroobligatiuni existente in dolari.

Tranzactia s-a desfasurat sub forma rascumpararii anticipate si preschimbarii partiale de titluri de stat in valoare de aproximativ 250 de milioane de dolari americani, scadente in 2022, cu maturitate ramasa de 4 ani si cupon de 6,75%. Tranzactia a fost insotita de o noua emisiune de euroobligatiuni de 1,2 miliarde de dolari, cu maturitatea de 30 de ani, si cupon 5,125%.

