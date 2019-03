Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost ales preşedinte al Comitetului care stabileşte câştigătorii Premiului ONU pentru Populaţie în anul 2019 (Chair of the Committe for the United Nations Population Award 2019). Evenimentul a avut loc vineri cu prilejul primei reuniuni a Comitetului.

Ambasadorul României a fost propus pentru aceasta funcţie de către reprezentanţii Liberiei şi Panama, fiind votat în unanimitate de către membrii Comitetului, informează Misiunea Permanentă a României la ONU într-un comunicat de presă.

Premiul ONU pentru Populaţie a fost înfiinţat prin rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 36/201 din 17 decembrie 1981, fiind... citeste mai mult

