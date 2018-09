Produsul Intern Brut al zonei euro şi al Uniunii Europene a înregistrat un avans de 0,4% în trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu primul trimestru, statele membre cu cel mai ridicat ritm de creştere economică fiind Malta (1,9%), România şi Estonia (ambele cu un avans de 1,4%), potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, informează AGERPRES.

Toate statele membre UE au înregistrat o creştere economică în trimestrul al doilea al acestui an, faţă de primul trimestru, cele mai slabe performanţe fiind anunţate de Danemarca, Grecia, Franţa şi Italia (toate cu un avans de 0,2%).

În ritm anual, în trimestrul al doilea al acestui an, raportat la perioada similară din 2017, Produsul... citeste mai mult