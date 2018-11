Stejarii raman astfel in primul esalon valoric al Rugby Europe si vor evolua in Rugby Europe Championship, alaturi de Georgia, Spania, Belgia, Rusia si Germania.

Stejarii au dominat aceasta intalnire, dupa 8 minute de joc tabela indicand scorul de 12-0, prin dubla reusita de Ionut Dumitru, al doilea eseu fiind si transformat de catre Ionel Melinte.

Oaspetii au incercat sa revina in joc si au marcat un dropgol prin Nuno Guades, insa diferenta de tabela a fost mentinuta de Stejari prin eseul lui Ionel Melinte, acesta nereusind sa-l si transforme. Romania a intrat la vestiare la pauza cu scorul de 22-3, Catalin Fercu marcand a patra... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in