Datele preliminare ale Eurostat arată că, anul trecut, numărul înnoptărilor din structurile de primire turistică din Uniunea Europeană a depăşit 3,25 miliarde, în creştere cu 5,1% faţă de 2016.

În termeni absoluţi, Spania cu 471 milioane înnoptări, în creştere cu 3,6% comparativ cu 2016, a rămas lider în Uniunea Europeană, urmată de Franţa (431 milioane înnoptări; plus 6,6%), Italia (425 milioane; plus 5,4%) şi Germania (400 milioane; plus 2,7%).

Cu excepţia Luxemburgului, numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a crescut în toate statele membre, cele mai mari creşteri procentuale fiind înregistrate în Letonia... citeste mai mult