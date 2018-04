Peste o sută de mii de români ar fi fost victimele scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica, conform Digi 24.

Potrivit unui răspuns Facebook pentru Digi 24, 78 de români şi-au instalat aplicaţia „This is your digital life”, cea care colecta datele personale şi le oferea apoi Cambridge Analytica. Mai mult, alţi 112.343 de români care erau în cercul de prieteni ai celor 78 ar fi afectaţi de această problemă. Datele personale are acestora ar fi ajuns la firma de consultanţă britanică.

Cu ajutorul acestor date, companiile de consultanţă precum Cambridge Analytica pot elabora mesaje personalizate în numele unui partid... citeste mai mult