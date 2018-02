Romani, tinuti sclavie in Marea Britanie. Oficial: "Cea mai mare operatiune in care am fost implicati" Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului BBC News.

