"In scurta mea vacanta in Romania, care doar ce s-a incheiat, am iesit din casa de maxim patru-cinci ori. Dintre care, doua iesiri au fost impreuna cu mama la doua hipermarketuri din oras, pentru ca avea ceva cumparaturi de facut.

Prima vizita tin minte ca s-a incheiat cu un cos pe care, la ochi asa, probabil in UK as fi platit undeva la 30-35 lire. Hai, maxim un 40 indulgent. In Romania am platit 270 de lei, adica mai mult. Acesta a fost primul soc.

A doua vizita tin minte ca, in timp ce mergeam spre casele de marcat, am vazut o batranica ce se indrepta si ea spre iesire, avand in cos exact doua pungi de faina, aflata la promotie. Imediat mi-a venit in minte faptul... citeste mai mult

azi, 16:19 in Social, Vizualizari: 62 , Sursa: Realitatea in