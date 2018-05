O româncă în vârstă de doar 21 de ani, care locuia în Belgia, a fost ucisă cu 50 de lovituri de cuţit.

Tânăra locuia în Belgia unde încerca sa stranga bani pentru a duce un trai decent in tara si pentru a-si cumpara o casa, scrie România TV.



Românca locuia alaturi de iubitul ei, in Etterbeek, scrie wowbiz.ro. Ulterior, anchetatorii au aflat ca victima practica prostitutia, in mod legal, iar iubitul ei vindea masini second hand.

Romanca a murit ucisa de mainile unui client. Femeia se intalnea cu clientii ei intr-un apartament si tot acolo a fost gasita si moarta. Deocamdata nu se cunoaste motivul pentru care ea a... citeste mai mult