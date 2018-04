Roman ucis in apartamentul sau din Londra. Cu o jumatate de ora inainte politistii au descoperit o alta victima Radu Nicolae, originar din Brasov, a fost gasit injunghiat in apartamentul in care locuia in Anglia, impreuna cu iubita si cu fiul sau de sase luni. Politistii sunt in alerta, dupa ce in zona a mai fost o crima descoperita cu o jumatate de ora inainte.

Mai multe despre roman, crima, londra, ucis Sursa foto: standard.co.uk Social citeste mai mult

azi, 18:37 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: 9am in