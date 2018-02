Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a devenit celebru pe rețelele de socializare grație postărilor lui amuzante, a publicat pe Facebook o nouă postare auto-ironică.

"Postare pentru toti ce vor sa reuseasca in viață!

Buna! Numele meu este Dinu Sovea si sunt alesul si reprezentantul Diasporei. Sunt nascut in Romania, mai exact in Kiseleff, Bucuresti, dar stabilit de 14 ani in Londra, mai exact in Marea Britanie. M-am hotarat sa intind o mana de ajutor tuturor romanilor aflati inca in Romania.

Daca esti roman si te afli in tara, ai studii superioare sau... citeste mai mult