Roman condamnat la 22 de ani de inchisoare pentru omor in Spania, adus in tara pentru executarea pedepsei Un roman condamnat de instantele de judecata spaniole la o pedeapsa de 22 de ani de inchisoare pentru omor calificat, talharie calificata si furt calificat al unui vehicul, in scop de folosinta, fapte comise pe teritoriul Spaniei, a fost adus in tara, pentru executarea pedepsei in sistemul penitenciar din Romania, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

