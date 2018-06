Un român a fost arestat în portul Dover din Marea Britanie după ce în portbagajul mașinii sale a fost găsit un tânăr vietnamez. Acesta era ascuns într-o valiză. Suspectul venea din Franța.

Un român avea în valiză un vietnamez EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Potrivit presei britanice, Andrei Iancu, în vârstă de 20 de ani, este originar din Bacău.

El va rămâne în arest până pe 29 iunie, cand va dus în fața instanței și va fi pus sub acuzare pentru trafic de persoane. Bărbatul nu are cazier în România și nu este urmărit.

Tânărul vietnamez are 17 ani și a... citeste mai mult

azi, 20:46 in Actualitate, Vizualizari: 53 , Sursa: TVR in