Roman Abramovici este cel mai bogat cetatean al Israelului

In calitate de nou repatriat, omul de afaceri va fi scutit de plata impozitelor timp de 10 ani, precizeaza publicatia The Times of Israel.



Oligarhul rus Roman Abramovici, patronul clubului britanic de fotbal Chelsea, a devenit, incepand de luni, cel mai bogat cetatean al Israelului, informeaza The Times of Israel, evaluand averea omului de afaceri la 12,5 miliarde de dolari.

Potrivit publicatiei, Abramovici va locui intr-o resendinta privata, cumparata de la interpreta rolului principal din filmul "Wonder Woman", actrivta Gal Gadot. Imobilul este situat in cartierul de lux Neve... citeste mai mult