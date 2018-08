Fotbalistul adus de la FC Botoșani a povestit în conferința de presă de azi culisele mutării la FCSB.



"Sincer, nu mă așteptam să fiu titular cu Rapid Viena, am avut doar câteva zile de adaptare, dar cred că a fost bine, m-am simțit bine. Am avut probleme musculare, de aceea am ieșit.



Nu mă așteptam la transfer, eram destul de liniștit la Botoșani, aproape de casă, dar insistențele lui Becali au făcut ca eu să accept.



Eu i-am spus că mă simt bine la Botoșani, i-am spus că nu cred că pot ajuta Steaua la vârsta mea, dar dumnealui a fost... citeste mai mult

