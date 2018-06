Rolurile s-au inversat: nu Guvernul e in slujba cetatenilor, cetatenii sunt in slujba Guvernului Guvernul este, fara gluma, o inventie extraordinara. E o structura ingenioasa pe care oamenii au creat-o pentru ca au inteles ca este in interesul lor sa incredinteze unei autoritati neutre niste drepturi vitale: dreptul de a stabili prin legi ce e permis si ce e interzis, dreptul de a judeca incalcarile respectivelor legi si dreptul de a pedepsi aceste incalcari.

