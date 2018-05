Botezat sugestiv Rolls-Royce Vision Next 100, la fel ca prototipul Vision Next 100 dezvăluit de BMW pe 7 martie 2016, chiar în ziua când ”elicea” a împlinit o sută de ani, 103 EX nu are volan, nici pedale, nici planşă de bord. Practic, coupé-ul nu...

Adevarul, 16 Iunie 2016