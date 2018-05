Simona Halep a pierdut de o manieră clară primul set disputat la ediţia din 2018 a turneului de la Roland Garros. Simona a fost condusă cu 5-0 şi învinsă cu 6-2. Cea mai bună jucătoare a lumii a explicat prin ce a trecut în primele 42 de minute ale meciului.

"E greu când eşti condus cu 4-0 în primul set. Nu prea înţelegeam ce se întâmplă, dar, după aceea, mi-am dat seama că trebuie să lovesc un pic mai lung, să dau drumul la braţ, să fie mingea mai puternică. Eu am jucat mai slab în primul set, dar şi ea a jucat bine.

La 5-0 am simţit că pot să vin înapoi. Am făcut 5-2, dar am...