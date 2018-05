Roland Garros 2018. Elogii pentru Simona Halep din partea unei adversare

Viitoarea adversară a Simonei Halep, Andrea Petkovic, are doar cuvinte frumoase la adresa româncei, despre care spune că "joacă fantastic" la Roland Garros. Cele două se vor lupta pentru un loc în optimile de finală la Paris.

Nu va fi primul duel dintre cele două pe zgura din capitala Franţei. În 2014, Halep şi Petkovic s-au întâlnit în semifinale, iar constănţeanca de 26 de ani s-a impus în două seturi.

"Am mai întâlnit-o pe Simona, în semifinale la Roland Garros 2014, dar de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Ok, am o formă bună, dar ea joacă fantastic la acest turneu! Va fi un meci greu și va trebui să facem un plan de joc cât mai bine pus la punct.

