Marius Copil s-a întors în ţară după experienţa de la Basel, unde a cedat în ultimul act în faţa legendarului Roger Federer. Românul a spus că Federer a rămas impresionat serviciul său şi l-a sfătuit să se menţină la acest nivel, pentru a putea obţine cât mai multe performanţe. În finala de la Basel, Federer s-a impus cu scorul de 7-6(5), 6-4.

"Nu pot să zic că a fost o presiune foarte mare. Îmi doream foarte mult să câştig meciul acesta. Şi în primul set am avut şanse, când am fost cu break în faţă. Dar, din păcate, nu am reuşit să ţin acest avantaj. I-a plăcut (n.r lui... citeste mai mult

