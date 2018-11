Căsătorit de nouă ani cu Mirka, o fostă jucătoare de tenis din Slovacia, Federer a dezvăluit căt de mult o apreciază pe soţia sa. "Refuz să dorm fără soţia mea. Mereu am vrut să facem copii, dar visul meu a fost întotdeauna să o am lângă mine, nu să dormim în alte camere. Prefer să-i aud pe copii plângând, decât să stau departe de ea", a explicat Federer, care are două perechi de gemeni cu Mirka.

Roger şi Mirka s-au cunoscut la Jocurile Olimpice din 2000 şi s-au căsătorit în 2009. "Era într-o casă cu nişte luptători şi îmi plăcea să stau cu ea. Un... citeste mai mult

