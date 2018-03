Roger Federer, eliminat, sâmbătă, de australianul Thanasi Kokkinakis, în turul al doilea al Miami Open, a decis să nu participe la sezonul pe zgură, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut.

"Am decis să nu joc sezonul pe zgură. Am discutat mult recent pentru a vedea unde mă aflu. Pentru a încheia, am aceeaşi părere că este mai simplu de a rămâne la două suprafeţe din trei, în acest moment. În continuare mi-ar plăcea să joc cât mai mult posibil şi... citeste mai mult