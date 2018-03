Roger Federer a tranșat dezbaterea: "Ce culoare au mingile de tenis: galben sau verde?"

Miercuri, 21 Martie, 16:29

Roger Federer s-a implicat într-una dintre cele mai aprinse dezbateri de pe internet, cea referitoare la culoarea mingilor de tenis.

Întrebarea sună cam așa: "Ce culoare sunt mingile de tenis: sunt galbene sau verzi?". Dezbaterea a luat cu asalt conturile de twitter ale fanilor, așa că cineva s-a gândit să meargă la sursă. Și cine poate fi mai indicat de întrebat decât Roger Federer, unul dintre cel mai mare jucător de tenis din istorie?

Și elvețianul a răspuns: "Sunt GALBENE!"

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE... citeste mai mult