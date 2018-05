În Monitorul Oficial a fost publicată decizia Adunării Generale a Asociaților firmei Rofrench Connection SRL din data de 28 martie 2018. Societatea Westhouse Group SRL, reprezentată prin Kjetil Gronskag, președinte și director executiv al Romreal Ltd, în calitate de asociat, deținând 87.387 de părți sociale, reprezentând 94,03% din capitalul social al societății Rofrench Connection SRL, și Romreal Ltd (fosta Romreal Invest Ltd), cu sediul în Insulele Bermude, reprezentată prin Kjetil Gronskag, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de asociat, deținând 5.547 de părți sociale, reprezentând 5,97%... citeste mai mult