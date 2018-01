O rochie unicat, prezentată în premieră în România şi decorată cu cristale Swarovsky, poate fi văzută de viitoarele mirese la târgul ‘Nuntă la Palat’, care are loc în acest weekend în Palatul Banffy din Cluj-Napoca.

Rochia este creaţia unui designer libanez şi costă 4.000 de euro, are culoarea roz-somon, despre care specialiştii spun că este la modă în acest an, precum şi aplicaţii 3D, cusute manual.

„Este brodată manual, ceea ce înseamnă foarte multă migală şi muncă. Aplicaţiile de floricele de pe... citeste mai mult