Robu, despre incidentul din Timisoara: Am cerut Politiei Locale sa-si foloseasca toate capacitatile pentru indentificarea faptasului. Ce spune despre jurnalistul a carui masina a fost incendiata Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, solicita Politiei Locale utlizarea tuturor capacitatilor alaturi de institutiile abilitate ale statului in vederea identificarii persoanei care a incendiat masina jurnalistului Dragos Bota, la adresa caruia nu are de spus tocmai cuvinte de lauda.

