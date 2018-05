Robotul care va revoluţiona omenirea nu e unic, scrie Răzvan Botea, în Ziarul Financiar, relatând experienţa sa la prima întâlnire cu Sophia.

„Am ajuns la eveniment cu o oră mai devreme şi din greşeală am intrat în Sufrageria Regală de la Palatul Regal din Bucureşti în timpul pregătirilor, când Sophia era în curs de instalare pentru prezentare. Surpriza mea a fost să găsesc două exemplare din Sophia, identice. Din păcate, nu am apucat să le studiez prea mult timp deoarece am fost depistat de către organizatori şi condus în afara clădirii până la debutul prezentării”.

Sursa: zf.ro

citeste mai mult