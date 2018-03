Robotul bancar Livia vorbeste si la telefon Clientii persoane fizice ai Bancii Transilvania au la dispozitie inca o modalitate de a afla informatii de care au nevoie de la banca.

Astfel, cu robotul Livia al Bancii Transilvania se poate lua legatura non-stop, apeland numarul de call center al bancii, 0264 308 028 sau *8028.



Livia ofera informatii despre suma din contul curent deschis in lei sau in alta valuta; suma din contul cardului de cumparaturi STAR;

IBAN-ul contului curent - deschis in lei sau in alta valuta; IBAN-ul contului cardului de cumparaturi STAR; suma care trebuie depusa pe cardul de cumparaturi,... citeste mai mult