Robotii ucigasi sunt deja pe campurile de lupta!

Inteligenta artificiala este deja omniprezenta in teatrele de operatiuni. Conjugata cu robotica, ea pune in miscare faimosii roboti ucigasi.



Cine nu a vizionat filmele Terminator din anii 1980, cand sistmeul "inteligent" Skynet declanseaza apocalipsa nucleara? Bine ati venit in realitate, deoarece umanitatea s-a apropiat mult de acel nivel. Din punct de vedere tehnologic, prima generatie de roboti ucigasi, numiti Sala (sisteme de arme letale autonome) este testata in secret in unele armate.

Coreea de Sud, spre exemplu, foloseste de trei ani deja mai multe astfel de aparate (SGR-1), care patruleaza de-a lungul... citeste mai mult