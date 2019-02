In ultima lor sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita consilierii judeteni au aprobat in corpore un proiect de hotarare care prevede un sprijin financiar pentru trei unitati de invataman din judet (Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia, Liceul Tehnologic “A. I. Cuza” Slobozia și Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni) in vederea participarii echipelor de robotica la etapa regionala a concursului international de Robotica „BRD FirstTechChallenge”, care are loc in perioada 14 – 18 februarie la Iasi. Este vorba de suportarea contravalorii transportului tur-retur pana la Iasi pentru cei 33 de membri ai echipajelor si pentru porofesorii coordonatori. Celelalte cheltuieli, repreze citeste mai mult

azi, 17:24 in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Ialomita in