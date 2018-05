ROBOR se tot duce spre 3% Astazi, ROBOR la trei luni, luat in seama pentru calcularea costului creditelor cu dobanda variabila, a crescut la 2,83% pe an.

Indicele a avansat dupa stagnarea de ieri stabilita la nivelul de 2,82% pe an.



O valoare mai mare, de 2,89% pe an a fost consemnata in data de 14 octombrie 2014.



Crester a fost si pentru ROBOR la sase luni, de la 2,93% pe an, la 2,94%.



In acelasi timp, ROBOR la noua luni, s-a mentinut la 3% pe an, iar ROBOR la 12 luni... citeste mai mult