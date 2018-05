ROBOR la trei luni, un nou record al ultimilor trei ani si jumatate Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, atinge un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, acesta ajungand miercuri la 2,73% pe an, de la 2,68% pe an cat era marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

