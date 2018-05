ROBOR la trei luni se umfla la 2,82% pe an, leul se depreciaza Astazi, ROBOR la trei luni, luat in calcul la costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut la 2,82% pe an, de la 2,79%, vineri.

Cresteri au cunoscut si indicii ROBOR la sase si noua luni, de la 2,92% pe an, la 2,95%; respectiv de la 2,98%, la 3%.

La randul lui ROBOR la 12 luni a avansat de la 3,03%, vineri, la 3,05%.

In ceea ce priveste cursul de schimb al leului, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un... citeste mai mult