ROBOR la trei luni scade la 3,30% Indicele ROBOR la trei luni isi continua deprecierea, ajungand, astazi, la 3,30%, de la 3,33%, joi.

Tot astazi, ROBOR la 6 luni a scazut la 3,44% pe an, de la 3,45%, ieri.



In schimb, ROBOR la 9 luni s-a mentinut la 3,49% pe an, la fel ca in ziua precedenta.



Citeste si: Mitingul Diasporei, ilegal din lipsa de organizatori oficiali

ROBOR la 12 luni a facut nota discordanta, fiind singurul care s-a apreciat, de la 3,56%, la 3,57%.



ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei.

... citeste mai mult