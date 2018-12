ROBOR la trei luni scade joi la 3,08%

ROBOR la trei luni scade la 3,18% Indicele ROBOR la trei luni a scazut, astazi, la 3,18% pe an, de la 3,21%, ieri. In acelasi timp, ROBOR la 6 luni a scazut la 3,38% pe an, de la 3,40% pe an, marti. La randul lui ROBOR la 9 luni, s-a diminuat la...

Manager, 5 Septembrie 2018