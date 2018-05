ROBOR la trei luni s-a inflamat la un nou maxim al ultimilor trei ani si jumatate Astazi, indicele ROBOR la trei luni, in funcţie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a ajuns la un varf al ultimilor trei ani si jumatate: 2,47% pe an, de la 2,45%, luni.

Un nivel apropiat, 2,48% pe an, a fost inregistrat pe 23 octombrie 2014.



Totodata, ROBOR la 6 luni, in functie de care se stabilesc dobanzile creditelor ipotecare, a ramas la 2,57% pe an.



Citeste si: Cum se completeaza, depune si transmite Declaratia unica

Tot astazi, ROBOR la noua luni, rata dobanzii platita de bancile comerciale... citeste mai mult