ROBOR la trei luni isi continua scaderea, ajungand la 3,36% Se pare ca tendinta de descretere a ROBOR se concretizeaza, indicatorul la trei luni marcand, astazi, o noua scadere.

Astfel, marti, ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,36% pe an, de la 3,40%, in prima zi a saptamanii. O valoare apropiata, respectiv 3,37% pe an, a fost consemnata in data de 5 martie 2014.



In ceea ce priveste ROBOR la 6 luni, acesta a scazut, astazi, la 3,46% pe an, de la 3,49%, ieri.



La randul lui, ROBOR la 9 luni a ajuns la 3,52%, de la 3,53%, luni, iar ROBOR la 12 luni la 3,57%, de la 3,60%.



ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a... citeste mai mult