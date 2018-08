Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a scăzut miercuri pe piaţa interbancară cu 0,03 puncte procentuale, până la 3,33% pe an, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR).

ROBOR la trei luni continuă să scadă Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 8 august 2017, indicatorul era la 0,87% pe an.

