ROBOR la trei luni aluneca tot mai jos: 3,33% La fel cum, lunile trecute, ROBOR era in continua ascensiune, acum, tendinta descendenta a indicatorului la care bancile se imprumuta intre ele se consolideaza.

Astazi, ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,33% pe an, de la 3,36%, marti. De asemenea, ROBOR la 6 luni a scazut ceva mai temperat, la 3,45% pe an, de la 3,46%, ieri. La randul lui, ROBOR la 9 luni a ajuns la 3,49% pe an, de la 3,52%, iar ROBOR la 12 luni la 3,56%, de la 3,57%, marti. In schimb, asa cum s-a intamplat si in celelalte zile... citeste mai mult