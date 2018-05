ROBOR la trei luni ajunge la 2,68%! ROBOR la trei luni, indicele dupa care este calculat costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat, astazi, la 2,68% pe an, de la 2,54%, luni.

ROBOR a consemnat o valoare apropiata (2,71% pe an) de cea de marti, pe 16 octombrie 2014. De mentionat ca, la inceputul anului 2018, ROBOR era de 2,05%, iar, in perioada similara din 2017, de 0,92%. Tot astazi, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor creditelor ipotecare, a avansat la 2,80% pe an. Totodata, ROBOR la noua luni, rata dobanzii in lei la... citeste mai mult