ROBOR la trei luni a atins un nou record al ultimilor trei ani si jumatate

ROBOR la trei luni se umfla la 2,82% pe an, leul se depreciaza Astazi, ROBOR la trei luni, luat in calcul la costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut la 2,82% pe an, de la 2,79%, vineri. Cresteri au cunoscut si indicii ROBOR la sase si...

Manager, 29 Mai 2018