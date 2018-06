ROBOR la trei luni a ajuns la 2,90% ROBOR la trei luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a crescut, luni, la 2,90% pe an, de la 2,89%, vineri.

O valoare mai mare, 2,92% pe an, a fost consemnata pe 13 octombrie 2014. In acelasi timp, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a stagnat la valoarea de vineri, respectiv 3%.

Si ROBOR la noua luni, in functie de care bancile se imprumuta intre ele, a... citeste mai mult