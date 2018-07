ROBOR la 3 luni mai are 0,03% pana la pragul de 3,5%, castigator pentru pariori Indicele ROBOR la 3 luni a inceput saptamana in curs cu o crestere de 0,02% fata de ziua de vineri, ajungand, astazi, la 3,47%.

Astfel, indicele este la numai 0,03% distanta fata de nivelul de 3,5% care le va aduce castiguri celor care au pariat ca ROBOR la 3 luni va incheia luna iulie la 3,5%. De asemenea, ROBOR la 6 luni a crescut la 3,53% pe an, de la 3,51%, vineri, iar ROBOR la 9 luni a ajuns la 3,57%, de la 3,55%, in ultima zi bancara a saptamanii trecute. La randul lui, ROBOR la 12 luni a a avansat, luni, la 3,63% pe an, de la 3,62%, in sedinta precedenta. Una dintre casele de pariuri de la...