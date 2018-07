ROBOR la 3 luni iese din acalmie si creste la 3,37%, dar leul se apreciaza fata de euro Dupa o perioada de relativa acalmie, astazi, ROBOR la 3 luni a luat-o iar din loc, crescand, fata de ieri, la 3,37%, de la 3,35%.

O valoare similara a ROBOR la trei luni a fost inregistrata pe 5 martie 2014, respectiv 3,37% pe an. Tot astazi, indicii ROBOR la sase si noua si luni au stagnat la 3,48% pe an, respectiv la 3,52%. La randul lui ROBOR la 12 luni a avansat la 3,57% pe an, de la 3,56%, ieri. Macar in ceea ce priveste cursul de... citeste mai mult