ROBOR la 3 luni creste la 3,42% pe an Pentru una dintre cele mai imporante scadente ale ROBOR s-a inregistrat o noua crestere, astazi, in timp ce, pentru celelate trei, au fost consemnate scaderi.

Astfel, ROBOR la 3 luni a crescut la 3,42% pe an, de la 3,41% ieri.

In schimb, ROBOR la 6 luni a scazut la 3,51%, de la 3,52%, ieri; ROBOR la 9 luni a ajuns la 3,55%, de la 3,56%, iar ROBOR la 12 luni s-a depreciat la 3,61%, de la 3,62%, ieri.



