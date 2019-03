Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, marţi, cu 0,05 puncte procentuale faţă de luni, până la 3,05% pe an, potrivit datelor Băncii Naţionale a României.

Un nivel mai redus al indicelui, 3,03% pe an, a fost atins în data de 23 ianuarie 2019.

Tot marţi, ROBOR la 6 luni a scăzut la 3,25% pe an, de la 3,28%, iar ROBOR la 9 luni a rămas la 3,40% pe an. De asemenea, ROBOR la 12 luni a scăzut la 3,46%, de la 3,47%.

În ceea ce priveşte cursul euro, calculat de Banca Naţională a României, acesta s-a apreciat cu 0,11%, la 4,7568 de lei. În schimb, dolarul american a ajuns... citeste mai mult