ROBOR la 3 luni a urcat la 3,16% pe an, euro scade la 4,7509 lei

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a avansat, vineri la 3,16% pe an, de la 3,14%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.

Indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 3,33% pe an, de la 3,31% pe an, iar ROBOR la 9 luni la 3,46%, de la 3,45%. De asemenea, ROBOR la 12 luni a fost cotat la 3,52%, faţă de 3,50%.

În ceea ce priveşte cursul euro, calculat de Banca Naţională a României, acesta s-a depreciat cu 0,10%, la 4,7509 de lei, iar dolarul american a crescut cu 0,55%, la 4,1988 lei.

Totodată, preţul gramului de aur a crescut la 177,1757 lei, de la 176,6628 lei.

