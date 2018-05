ROBOR in continua crestere. Un nou record al ultimilor 3 ani si jumatate Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a atins astazi un nou record al ultimilor trei ani si jumatate. Indicele a ajuns la 2,47% pe an, de la 2,45% pe an cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

